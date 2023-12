Stufa troppo vicina all’albero di Natale, divampa l’incendio in casa: inquilini riescono a mettersi in salvo

Un 25 dicembre di paura all’interno di un appartamento al primo piano di un palazzo nella zona della Rupe Atenea ad Agrigento. Un incendio è divampato in casa, causato da una stufa troppo vicina all’albero di Natale. In breve tempo le fiamme si sono propagate all’interno della stanza danneggiando mobili e tappeti. Gli inquilini sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dall’appartamento e chiamando immediatamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che in brevissimo tempo sono intervenuti sul luogo dell’incendio. Poi sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento.

Non si registrano feriti o intossicati. Il rogo è stato subito domato senza gravi conseguenze.