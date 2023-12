Cartoni a fuoco davanti casa in via Gioeni: paura per un tubo del gas

Panico in via Gioeni per un incendio di cartoni davanti al portone di un'abitazione. I residenti, allarmati dalla presenza di un tubo del gas, hanno subito chiamato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Sul posto sono intervenuti pure i tecnici di Italgas e alcune auto della polizia per mettere in sicurezza la zona e gestire la viabilità. Non si registrano feriti.