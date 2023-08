Notte d’inferno a Santa Margherita, incendio devasta capannone

Notte di fuoco in contrada Gulfa a Santa Margherita di Belìce dove si è sviluppato un incendio all'interno di un capannone. Nella struttura erano conservate circa 1300 balle di fieno. Sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo che potrebbe essere di natura dolosa. Per stabilirlo bisognerà attendere l’esito delle indagini condotte dai carabinieri. Uno dei primi passi investigativi già portati avanti, ma con esito negativo, è stato quello della verifica di eventuali impianti di video-sorveglianza presenti nei pressi del capannone.

Il proprietario della struttura è un imprenditore agricolo di Santa Margherita. Le cause risultano essere dunque ancora in corso d'accertamento, ma a rimanere privilegiata è l'ipotesi investigativa che conduce alla matrice dolosa.