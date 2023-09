Auto e scooter in fiamme al Villaggio Mosè, il rogo danneggia anche una conduttura del gas

Al Villaggio Mosè un incendio a distrutto un’auto ed uno scooter che erano parcheggiati in una piazzetta dove si trova un esercizio commerciale. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Punto di proprietà di un architetto di 50 anni, abitualmente usata dal figlio di 19 anni, e lo scooter intestato ad una commerciante usato dalla figlia di 15 anni.

Non si conoscono ancora le cause del rogo ma sono in corso le indagini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Le fiamme hanno anche danneggiato la conduttura del gas e, per questo, i residenti del quartiere hanno vissuto momenti di panico per il rischio di possibili esplosioni. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento hanno poi avuto ragione sulle fiamme e messo in sicurezza l’intera area.