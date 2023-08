Due incendi in campagna lambiscono le abitazioni, vigili del fuoco al lavoro anche a Ferragosto

Due incendi nell'arco di poche ore nella zona periferica della città dei templi. In contrada Esa-Chimento nella zona della Mosella, un vasto incendio ha bruciato alberi e sterpaglie con fiamme molto alte e visibili a grande distanza. Un rogo che ha provocato il panico di alcuni residenti e gestori di b&b della zona che hanno temuto il peggio quando il rogo si è pericolosamente avvicinato al centro abitato. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, costretti ad un intervento in pieno Ferragosto, per eliminare il pericolo. Quasi sicuramente il rogo sarebbe stato innescato da piromani che in questo periodo bruciano erba secca perdendo spesso il controllo delle fiamme che poi si propagano rapidamente ed in modo imprevedibile.

Un altro incendio, nel cuore della notte, si è sviluppato poco distante, nella zona del Villaggio Mosè vicino a piazza del Vespro. Fumo e fiamme, anche in questo caso, hanno spaventato i residenti della zona perché le fiamme, alimentate dal vento, si sono avvicinate alle case. Anche in questo caso i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento hanno spento le fiamme evitando gravi conseguenze. Completamente bruciati diversi alberi la cui cenere, che si è poi depositata in tutta l’area circostante, ha reso l’aria pesante per parecchie ore.