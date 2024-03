"Spacciavano hashish alle spalle di Porta di Ponte": denunciati due giovani

Sono stati trovati in possesso di hashish. Di 15 grammi di "roba". Due agrigentini, entrambi poco più che maggiorenni, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla procura della Repubblica. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della questura. Agenti che hanno fatto un controllo alle spalle di Porta di Ponte e che si sono insospettiti a causa dell'atteggiamento dei due ragazzi. Scattato il controllo, e la perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di hashish.

La "roba" è stata, naturalmente, subito posta sotto sequestro. Verrà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative nei prossimi giorni. I ragazzi sono stati invece deferiti per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I controlli, per prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti, sono sistematici e vengono fatti non soltanto in occasione dei weekend quando, e questo è risaputo, la droga - hashish e cocaina soprattutto - circolano in maniera esponenziale.