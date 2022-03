Guerra in Ucraina: anche i polacchi sono in fuga, Naro accoglie 4 adulti e 5 bambini

Nove polacchi, fra cui 5 bambini (di sei mesi, un anno, cinque anni, sette anni e dieci anni), giunti nell'Agrigentino, vengono al momento ospitati a Naro. Già domani però, verosimilmente, partiranno per altre città dove hanno trovato ospitalità stabile in una comunità di loro connazionali. "La vicenda dei due nuclei familiari polacchi per complessive 9 persone, di cui fanno parte ben 5 bambini, che abitando a soli due chilometri dal confine con l’Ucraina e che sono scappati dal loro Paese si è conclusa felicemente - ha spiegato il comandante della polizia municipale di Licata, Giovanna Incorvaia - . Gli aiuti che ho già ricevuto e quelli che mi sono stati promessi costituiranno il loro prezioso bagaglio per il lungo viaggio che li attende. Un grazie particolare va, oltre che al sindaco Maria Grazia Brandara, alla fondazione Immacolata Concezione Onlus, all’associazione nazionale vigili del fuoco in congedo nonché alla cooperativa 'La grande famiglia Onlus' di Naro per la preziosa ospitalità ed assistenza".

Non ci sono, di fatto, soltanto gli ucraini in fuga, ma appunto anche i polacchi che vivono praticamente al confine con l'Ucraina.

La polizia municipale di Licata sta, intanto, vagliando la possibilità di mettere a disposizione, sostenendo costi non indifferenti, un pullman in modo da facilitare i corridoi umanitari e far arrivare gruppi di famiglie in difficoltà.