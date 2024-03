Nuova rottura alla condotta del Voltano, niente acqua a Giardina Gallotti e Montaperto

Stamattina gli operatori di Aica, durante le attività di controllo degli impianti, hanno rilevato un guasto alla condotta dell’acquedotto Voltano che attraversa contrada Businè a Raffadali.

"Per eseguire gli interventi di riparazione, già avviati in mattinata - fa sapere la società con una nota -, si è reso necessario sospendere la fornitura idrica alle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto ad Agrigento dove, pertanto, la distribuzione idrica prevista potrebbe subire delle limitazioni. Al termine dei lavori sarà riattivata la fornitura idrica ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici".