"Viola il divieto di avvicinamento e sale sull'auto del padre": arrestato 38enne

Viola il divieto di avvicinamento al padre e viene arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Grotte dove, dopo le formalità di rito, un trentottenne di Racalmuto è stato posto ai domiciliari.

Il giovane era stato sottoposto alla misura cautelare poiché indagato per estorsione e stalking in danno del padre settantenne. Nei giorni scorsi, il trentottenne è salito, in pieno centro urbano di Grotte, sulla macchina del padre che era incolonnata nel traffico. Non è escluso, ma non ci sono certezze, che fra padre e figlio sia scoppiata l'ennesima discussione. Sono intervenuti però i carabinieri della stazione di Grotte che hanno bloccato e arrestato il disoccupato.