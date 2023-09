Grotte, il sindaco nomina i componenti del nucleo di valutazione

Il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, ha nominato il nuovo nucleo di valutazione dell'ente. I tre componenti sono Erika Agnello, Rosa Di Blasi e Gianfranco Pilato.

La nomina è avvenuta in seguito alla valutazione dei curriculum: la procedura, infatti, non prevede alcuna selezione pubblica o formazione di graduatoria ma avviene in piena autonomia discrezionale nella valutazione.

Il provvedimento è stato pubblicato nell'albo pretorio dell'ente.