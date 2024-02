"Minaccia di morte e picchia i genitori", 37enne nei guai: disposta perizia psichiatrica

Una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dei fatti e l'eventuale pericolosità sociale.

Il gip Giuseppe Miceli accoglie la richiesta del pubblico ministero Giulia Sbocchia e dispone un incidente probatorio per fare luce sulle condizioni mentali di un 37enne di Grotte accusato di maltrattamenti ai danni degli anziani genitori.

All'indagato, che soffrirebbe di problemi di natura psichiatrica, si contesta di averli minacciati di morte e picchiati in numerose circostanze costringendoli a una condizione di vita di continua tensione e paura.

La procura ha chiesto al giudice di fare luce sull'effettiva portata dei problemi mentali dell'imputato e il giudice ha accolto la richiesta disponendo l'incidente probatorio.

Si tratta, in sostanza, di una vera e propria anticipazione del processo. I contenuti della relazione dello psichiatra Gaetano Vivona, che sarà incaricato il 12 febbraio, saranno utilizzabili in un futuro processo dopo che sarà interrogato, in aula, dallo stesso giudice, dal pm e dal difensore dell'indagato, l'avvocato Gianfranco Pilato.