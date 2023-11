Futuro impianto eolico "Del Giudice" a Sambuca, Italia nostra: "Danneggerebbe turismo e fauna"

Impianto eolico "Del Giudice" tra i comuni di Sambuca di Sicilia, Menfi e Santa Margherita Belice, Italia Nostra scende in campo per chiedere lo stop alla realizzazione di un insediamento industriale che - dicono - "interessa una delle aree più importanti della provincia di Agrigento dal punto di vista ambientale e paesaggistico".

L'associazione, a livello provinciale e regionale, denuncia rischi per la sopravvivenza delle specie "faunistiche e vegetali di rilevante interesse naturalistico" che vivrebbero in quella zona e che avrebbero delle conseguenze negative dall'installazione delle pale eoliche.

"L’intervento denominato 'Del Giudice' - dice una nota - prevede la realizzazione di presunti 9 aerogeneratori, ciascuno di altezza complessiva di ben 200 metri e un diametro rotore di ben 170 metri per una potenza totale di 50,4 MW; circa 25,8 chilometri di scavo per elettrodotti; 3.585 metri quadri per piazzola di montaggio. Tutto questo comporterà, inevitabilmente, l’alterazione della morfologia dei luoghi e la frammentazione delle compattezze dei pendii". Tutto in una zona, continua l'associazione ambientalista, a vocazione turistica, dato che Sambuca d Sicilia è stata nel 2015 eletta "Borgo dei Borghi".

La vicinanza con il lago Arancio (che è un'oasi naturalistica), poi, secondo Italia Oggi avrebbe conseguenze negative sulle rotte migratorie di volatili come l’airone cenerino, l’alzavola, il chiurlo, il codone, ecc., che lo utilizzano come luogo di sosta.

"Nel cuore dell’area dove è previsto l’impianto eolico esistono anche consolidate attività di tipo agrituristico, di grande qualità, che subirebbero un notevole, inevitabile danno - continuano dall'associazione - . Inoltre, sono in corso di realizzazione, nella vecchia Stazione ferroviaria della Gulfa, adiacente all’area interessata, lavori (con un investimento finanziario pubblico del Gal Valle del Belice di circa 500.000 euro) per la riconversione della stessa Stazione ferroviaria in 'Centro fieristico' per i prodotti agroalimentari della zona. Varrà inoltre la pena ricordare che quanto finora realizzato dalle comunità costituisce uno dei più riusciti modelli di valorizzazione paesaggistica e di turismo sostenibile".