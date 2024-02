Non soltanto il supermercato Md: i ladri hanno razziato anche il deposito di un'autocarrozzeria

Non soltanto il supermercato Md di via Unità d'Italia, fra Fontanelle e San Michele. Ma anche l'attiguo deposito dell'auto carrozzeria. I ladri, nella notte fra domenica e lunedì, non hanno colpito - anche se naturalmente il danno è stato molto più importante - soltanto l'esercizio commerciale frequentato da centinaia e centinaia di agrigentini, ma non soltanto. Ma anche il deposito dell'auto carrozzeria.

La banda, a quanto pare, si è prima introdotta - stando a quanto è stato accertato dai militari dell'Arma che si stanno occupando di sviluppare l'inchiesta sul campo - nel deposito dell'auto carrozzeria, ha arraffato diversi utensili ed attrezzature e poi ha messo a segno il furto al supermercato. Inevitabile l'interrogativo, anche se a poco rileva: sono stati usati proprio quegli attrezzi per forzare ed entrare nei locali del supermercato e poi aprire la cassa e la cassaforte da dove sono stati rubati ben 20mila euro?

I danni, in entrambi i casi, sono risultati essere coperti da apposita polizza assicurativa. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Agrigento, vanno avanti. E lo stanno facendo, come sempre, nel più fitto riserbo.