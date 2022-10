Esce dalla chiesa e si accorge che due giovani stanno rubando sull'autocaravan del genero: le urla della donna mettono in fuga i delinquenti

Quasi come se nulla fosse ed in pieno giorno - erano le 17,15 circa - hanno aperto un autocaravan Fiat Ducato posteggiato in via Pirandello, a Canicattì, e liberamente smanettavano all'interno. Per terra era stato già adagiato lo stereo e alcuni cavi erano stati danneggiati. Non sono però, verosimilmente, riusciti a portare a termine il colpo perché, all'improvviso, un'anziana ha iniziato ad urlare contro di loro. Era la suocera del proprietario dell'autocaravan che uscendo dalla chiesa di Santa Lucia s'è ritrovata davanti la scena. E i due - dei giovani - coprendosi il volto si sono subito allontanati. E' accorso, naturalmente, il proprietario del mezzo che ha chiamato le forze dell'ordine.

In via Pirandello è giunta una pattuglia del commissariato cittadino. I poliziotti hanno setacciato l'intera zona, cercando di identificare i due. Non è stata trovata però nessuna traccia, di fatto si sono dissolti nel nulla. Effettuato un controllo sul mezzo, è stato accertato che i due erano riusciti ad aprire il Fiat Ducato dopo aver rotto il vetro lato guida e la zanzariera. Dall'abitacolo sono riusciti ad impossessarsi - stando alla denuncia del cinquantaduenne, proprietario dell'autocaravan, - di una telecamera e della carta di circolazione del mezzo.

In via Pirandello, a presidio delle diverse attività commerciali, sono presenti diversi impianti di videosorveglianza. Non è escluso, anzi sembrerebbe essere assai probabile - visto che sono passati più giorni da quando il furto è stato messo a segno - che i poliziotti abbiano già acquisito, se naturalmente d'interesse, i filmati.