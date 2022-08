La città con il fiato sospeso per il suo "paladino": Fofò Restivo in attesa di un delicato intervento

Agrigento è con il fiato sospeso per il suo "paladino". Si trova infatti ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico Alfonso Restivo, meglio noto come "Fofò Purtusu", eccentrico e iconico personaggio del centro storico, conosciutissimo in città e diventato simbolo del "Mandorlo in Fiore", ricoprendo (in modo autonomo) il ruolo di paladino crociato che apriva le sfilate.

La sua presenza nel cuore antico di Girgenti, con la casa situata in un "basso" incassato nella Cattedrale, è una vera e propria "tradizione" cittadina e in tanti hanno imparato a voler bene ad Alfonso in questi anni. Indimenticabili le sue partecipazioni alle partite della sua Akragas (ribattezzata sempre "Agragassi") e i suo interventi pubblici, come quando finse (con l'aiuto di alcuni) di candidarsi a sindaco.

Adesso, da alcuni giorni, Alfonso Restivo è ricoverato a Caltanissetta in attesa di un intervento chirurgico ad un piede per delle complicazioni connesse al diabete e in tanti, tantissimi, sui social stanno facendo il tifo per il "paladino" di Agrigento.

Le condizioni di "Fofò", va precisato, sono buone compatibilmente all'età (ha superato gli 80 anni) e al quadro clinico.