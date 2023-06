Fiera di San Calogero: ecco dove si potrà montare e come fare per presentare domanda

Al viale Della Vittoria verranno collocati i banchi per la vendita di prodotti artigianali, alimentari e quelli del proprio ingegno, così come a Porta di Ponte, a villa Bonfiglio quelli delle associazioni senza scopo di lucro. A piazzale Ugo La Malfa (in sostituzione del piazzale ex Saiseb) ci saranno invece gli stand di commercio, artigianato, beni durevoli ed alimentari e all'ex campo di bocce quelli dedicati al commercio. Il Comune di Agrigento sta organizzando la Fiera di San Calogero, in occasione dei festeggiamenti in onore del santo nero che si terranno dal primo al 9 luglio.

Non sarà possibile, visto che sono in corso le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio di interscambio, ospitare la fiera nel piazzale ex Saiseb e dintorni.

Per partecipare alla fiera occorrerà presentare una domanda in bollo, entro il 20 giugno, a mezzo pec: suap@pec.comune.agrigento.it o raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la licenza itinerante, la visura camerale aggiornata e la dichiarazione dei requisiti morali. Prima del rilascio delle autorizzazioni, le ditte assegnatarie dovranno effettuare i pagamenti del canone unico patrimoniale, Tari e diritti di segreteria - hanno reso noto da palazzo dei Giganti - .