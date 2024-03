Picchiata e rapinata delle chiavi da due donne, poi l'irruzione in casa: la vittima conferma le accuse in aula

"Sono venute a casa mia portandomi una pizza, dovevamo chiarire una lite del giorno prima ma dopo una quindicina di minuti mi hanno aggredita portando via la batteria del cellulare e le chiavi di casa".

La quarantottenne, che avrebbe subito un rapina e un furto nella sua abitazione, conferma le accuse in aula.

Sul banco degli imputati due donne accusate di averla picchiata e rapinata per sottrarle le chiavi di un appartamento di Favara da dove furono razziati gioielli e costosi orologi.

Si tratta di Gerlanda Lauricella Luca, 35 anni e Vanessa Spatola, 20 anni, di Favara.

Le due donne avrebbero picchiato in casa una quarantottenne prendendola a calci fino a farla cadere a terra per sottrarle le chiavi di casa e la batteria del telefono. Due giorni dopo avrebbero usato le chiavi dell'appartamento, di proprietà di un'anziana, per entrare e rubare decine di preziosi orecchini, collane, anelli e pezzi di argenteria.

La donna vittima delle percosse e della rapina del cellulare si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Gianfranco Pilato e ha testimoniato in aula, come chiesto e ottenuto dalla difesa degli imputati ovvero gli avvocati Salvatore Cusumano, come condizione al rito abbreviato.

Il gup Giuseppe Miceli, dopo la deposizione della donna che ha confermato quanto denunciato ai carabinieri, ha aggiornato l'udienza al 27 maggio.