Giocattoli e articoli da regalo senza marchio Ce e avvertenze: sequestrati 40 mila articoli

Nessuna indicazione o avvertenze in italiano, né tantomeno marchio CE. Dopo Porto Empedocle è “toccato” a Favara dove i militari della Guardia di finanza di Agrigento hanno sequestrato circa 40 mila pezzi, tra giocattoli e oggettistica per la casa. E anche a Favara, il sequestro è stato realizzato in un negozio di proprietà di esercenti cinesi. Al titolare dell’esercizio commerciale sono state elevate anche sanzioni. Vanno avanti, in vista delle festività natalizie, i controlli sulle attività commerciali che commerciano in giochi, ma anche in oggettistica: merce che compone tipicamente i regali di Natale. Si cercano soprattutto i giochini non sicuri, quelli che non hanno le avvertenze in italiano e quelli che non hanno il marchio CE. Questo marchio indica infatti che il giocattolo è conforme alle direttive Europee.

La merce, tutta sistemata negli scaffali e dunque in bella mostra per essere venduta, è risultata essere quasi tutta di produzione cinese. Giochi e giochini che, di fatto, non riportavano nessuna indicazione, e descrizione, in lingua italiana. In alcuni casi, i giocattoli erano addirittura privi delle indicazioni minime: istruzioni, e precauzioni per l'utilizzo. Accertate le violazioni, i militari delle Fiamme Gialle hanno – esattamente per come avevano fatto con 10 mila articoli posti in vendita a Porto Empedocle sequestrato i giocattoli e hanno multato e segnalato - per violazione in materia del codice del consumo – l’esercente commerciale cinese. La Guardia di finanza, da sempre, intercetta e pone sotto sequestro quei giocattoli o quell’oggettistica pericolosa, potenzialmente nocivi poiché non conformi ai regolamenti europei.

Quando si compra un gioco per bambini è indispensabile sceglierli bene, senza farsi condizionare dal colore, dalla forma o dal prezzo – viene sistematicamente ricordato - . E’ importante infatti che ci sia la presenza del marchio CE.