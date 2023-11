"Guerra" allo spaccio: bloccati tre ventenni con hashish e crack, due denunciati

Sono stati trovati in possesso di crack e hashish. Due sono stati denunciati, alla Procura, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Uno, quale consumatore abituale di "roba", è stato invece segnalato alla Prefettura. I tre ventenni, tutti gambiani, sono stati controllati in via Manzoni dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Un controllo che non è passato inosservato perché tanti agrigentini si sono soffermati mentre i tre migranti venivano "caricati" in macchina. E qualcuno ha anche pensato ed ipotizzato degli arresti.

I gambiani sono stati portati alla caserma "Anghelone" dove, naturalmente, sono stati identificati. E due, gli stessi che sono stati deferiti alla Procura, sono risultati essere irregolari: a loro carico c'era l'ordine di lasciare il territorio italiano. E per questo motivo sono stati portati al Cpr di Caltanissetta.

I poliziotti hanno posto sotto sequestrato i cinque grammi di crack e i tre di hashish di cui sono stati trovati in possesso.