Cannabis potenziata e crack dilagano: il primo contatto avviene a 15 anni, in aumento i ricoveri

Per numero di operazioni, complessivamente 69, è seconda soltanto alla Calabria dove ne sono state fatte 95. Per numero di piante di cannabis è dietro la Calabria (74.521 piante), dietro la Sardegna (35.607) e il Lazio (29.077). In Sicilia ne sono state sequestrate invece 28.591. Dati - riportati nella relazione annuale, fatta dalla presidenza del Consiglio dei ministri, al Parlamento sulla tossicodipendenza - che fanno emergere, e in maniera nitida, che il positivo dato di contrasto, ossia i sequestri, è stato possibile, nel 2022, perché la "roba" c'è. Ed è anche tanto diffusa sul territorio. "Fiumi" di cocaina, ma anche crack, e di cannabis potenziata - aveva già lanciato l'allarme, all'esordio della stagione estiva, il questore di Agrigento Emanuele Ricifari - .

Innumerevoli i sequestri di piante, piantine e piantagioni nell'Agrigentino, soprattutto nel Licatese dove lo scorso anno una neonata, subito dopo la nascita, venne colta da "sindrome di astinenza neonatale" per mancanza di cocaina e cannabis. La piccina dall'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" venne trasferita al "San Giovanni di Dio".

La diffusione

Nel Paese, circa 4 milioni di persone tra i 18 e gli 84 anni (8,5%) hanno riferito - viene riportato nella relazione annuale al Parlamento sulla tossicodipendenza - di aver utilizzato prodotti della cannabis almeno una volta nel corso dell’anno (2022) e dalle analisi delle acque reflue si stimano circa 50 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti. Fra i giovanissimi sono oltre 580mila gli studenti tra i 15 e i 19 anni (24%) che ne hanno riferito l’uso nell’anno con valori tornati alle prevalenze osservate prima della pandemia. Il 75% delle segnalazioni, alla Prefettura, per detenzione a uso personale è legato al possesso di cannabinoidi dato questo che, a seguito di una riduzione nel biennio precedente, torna a crescere, mentre restano stabili le denunce cannabis-correlate per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come quelle per associazione finalizzata al traffico illecito che rappresentano rispettivamente il 44% e l’8% del totale delle denunce. Come detto, la cannabis è la sostanza illegale più utilizzata: circa 600mila (24%) studenti ne hanno fatto uso nel corso del 2022. 76mila (3,1%) ne riferiscono un uso quasi quotidiano, dato in aumento. Circa il 60% ha avuto il primo contatto con la sostanza fra i 15 e i 17 anni. Aumenta la percentuale di coloro che l’hanno utilizzata per la prima volta a 14 anni o meno, dato che passa dal 27% (2018) al 33% (2022). Tra coloro che hanno consumato cannabis nel 2022 circa il 32% l’ha utilizzata da 3 a 19 volte (maschi: 26%; femmine: 24%) e il 27% 20 o più volte negli ultimi 12 mesi, soprattutto nel genere maschile (38%). Le tipologie di cannabis maggiormente diffuse sono erba/marijuana (86%) e resina/fumo/hashish (45%). Il 40% di chi ha consumato cannabis almeno una volta nella vita potrebbe procurarsi facilmente la sostanza e il mercato della strada è quello indicato dalla maggior parte come luogo di reperimento, seguono la casa di amici, uno spacciatore, manifestazioni e locali pubblici.

Cannabis potenziata

Anche nell'Agrigentino si sta, inoltre, diffondendo sempre più la cannabis ad alta potenza: quella che ha già un enorme quantitativo di Thc e che determina esplosioni psicotiche frequenti e violente. Le analisi condotte dai laboratori della polizia e dei carabinieri evidenziano un elevato contenuto medio di tetraidrocannabinolo (Thc) nei prodotti a base di resina di cannabis (29%), circa il doppio di quello rilevato nella cannabis in foglie e infiorescenze (circa 13%), mostrando nel corso degli anni una tendenza in costante aumento. Infatti, oltre all’aumento del valore medio del tenore di Thc, si osserva un incremento dei sequestri di cannabis a elevatissimo contenuto di THC (superiore al 50%), in particolar modo in manufatti di nuova generazione.

I prezzi

La direzione centrale per i Servizi antidroga fornisce le stime annuali dei prezzi di mercato delle sostanze stupefacenti. Nel primo semestre 2022, i prezzi del traffico di marijuana oscillano tra 2.338 e 5.669 euro al chilo e quelli del mercato dello spaccio tra 8 e 11 euro al grammo, prezzi che, per quanto riguarda l’hashish, sono rispettivamente compresi tra 2.394 e 3.641 euro e tra 10 e 13 euro. I prezzi dell’eroina si differenziano notevolmente in base alla tipologia: i prezzi del traffico di eroina brown (diamorfina base) oscillano tra 16.681 e 22.290 euro al chilogrammo e quelli al mercato dello spaccio tra i 37 e i 45 euro al grammo. I prezzi del traffico di eroina bianca (cloridrato di diacetilmorfina) variano tra 26.633 e 31.479 euro al chilogrammo e quelli dello spaccio tra 48 e 59 euro al grammo. La cocaina è la sostanza che si caratterizza per i prezzi più elevati: variano tra 35.107 e 41.511 euro nel canale del traffico e tra 73 e 93 euro al dettaglio.

Cos'è il crack

Il crack viene ricavato, tramite processi chimici, dalla cocaina. Si assume inalando il fumo dopo aver surriscaldato i cristalli in pipe apposite di vetro o ricavate spesso da bottiglie di plastica modificate. Il crack era destinato ai cocainomani cronici come sostituto della cocaina, in quanto l'assunzione nasale della cocaina provocava la distruzione dei tessuti nasali, per cui l'unica modalità di assunzione alternativa era rappresentata dall'inalazione. Si è poi diffuso anche tra chi non assumeva inizialmente cocaina. È uno stupefacente altamente pericoloso in grado di indurre elevata dipendenza e rapida assuefazione psicologica e fisica, inoltre è in grado di aumentare gli istinti violenti e alterare i principali centri di controllo del sistema nervoso centrale. Spesso porta all'alienazione sociale o a forme di psicosi. Gli effetti del crack hanno una salita immediata, intensa e molto breve (3-15 minuti). Gli effetti desiderati sono quelli di sensazioni di forza ed energia, scioltezza comunicativa, euforia, disinibizione, vivacità e forte eccitazione. Il rovescio della medaglia è un down molto pesante: la persona può sentirsi depressa, apatica, paranoica, nervosa e irritabile.

In aumento ricoveri e decessi

Risultano essere in progressivo aumento anche i ricoveri correlati al consumo di cocaina, sia per diagnosi principale sia per diagnosi multiple droga-correlate, rispettivamente pari al 24% e 34% dei ricoveri droga-correlati. Coerentemente aumentano anche - stando sempre alla relazione sulla tossicodipendenza - i decessi attribuibili a overdose da cocaina/crack che nel 2022 hanno superato il 22% del totale.