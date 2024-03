“Nascondeva la droga negli slip”, i carabinieri arrestano 18enne incensurato

Negli slip aveva una comune confezione di tabacco per riempire le sigarette. Ma all’interno, in realtà, c’era della droga. I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno tratto in arresto un 18enne incensurato, mentre si trovava in via Figuli, per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. La droga, infatti, sarebbe stata ceduta, secondo le accuse, ad una coppia di giovanissimi, uno dei quali minorenne.

Prima il 18enne, assistito dall’avvocato Pietro Alongi, è finito ai domiciliari. Dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto al divieto di dimora a Sciacca. In particolare, nelle mutande, aveva un panetto di hashish di 40 grammi e latri 6 grammi di cocaina. Era anche in possesso di un bilancino di precisione.