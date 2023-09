Cinquantacinquenne trovata morta in casa, nessun dubbio: è stato un suicidio

Nessun dubbio, non questa volta. E' stata trovata una lettera con la quale è stato spiegato il motivo del gesto e nella quale erano racchiuse le ultime volontà della 55enne. Un'agrigentina che, ieri, si è tolta la vita.

Ad intervenire, nel centro della città dei Templi, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale. Qualcuno li ha chiamati dicendo di non avere più notizie, e da giorni, della 55enne. Sul posto, oltre ai pompieri e ad un'autoambulanza del 118, sono giunti anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare da una porta-finestra posta al terzo piano dello stabile e, pochi istanti dopo l'accesso, hanno trovato la donna, priva di vita, nello sgabuzzino.

I poliziotti, come sempre avviene in casi di questo genere, hanno verificato se tutto fosse in ordine. Ed è intervenuta anche la Scientifica. Nessun segno di effrazione, né di danneggiamento è stato riscontrato sugli infissi e sulla porta blindata che era perfettamente chiusa a chiave. Tutto, inoltre, all'interno dell'appartamento è stato trovato in perfetto ordine. Trovata poi la lettera, e altre due che erano incomplete e riposte nel cestino della spazzatura, gli investigatori hanno avuto la piena conferma di quanto già ipotizzato, ossia che si trattava di un suicidio. La donna sarebbe stata in forte stato di depressione dal 2020.

E' stata eseguita, come da rito, anche l'ispezione cadaverica. La Procura di Agrigento, notiziata su ogni dettaglio, ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.