Donna e bambino dormono in strada all'addiaccio davanti la Prefettura: è mistero su chi siano

Distesi su dei pezzi di cartone, raggomitolati e coperti fin sopra la testa dai giubbotti che verosimilmente indossavano fino a poco prima. E' così che una giovane donna e un bambino, probabilmente madre e figlio, hanno trascorso l'ultima notte. Adagiati fra il marciapiede e la panchina antistante all'ingresso della Prefettura. Una scena che poco ha a che fare con il semplice decoro, ma che ha turbato l'animo di chi si è trovato a passare lungo la strada che da un lato immette su via Gioeni e dall'altro conduce a Porta di Ponte. Storia di disperazione - senza "se" e senza "ma" - quella di una giovane immigrata che, ieri sera, ha cercato come ha potuto di proteggere il figlioletto, messo appunto a dormire sulla panchina, mentre lei, quasi a fargli da schermo, si è distesa sul marciapiede.

Qualcuno ha avvisato, ma non perché sia reato dormire in strada, le forze dell'ordine. A muovere le segnalazioni è stata semplicemente la pietà e il senso di umanità. Non è escluso, non essendo mai stata notata la presenza della donna e del piccino a dormire per strada in questa zona del centro della città dei Templi, che possa trattarsi di una famigliola sbarcata a Lampedusa e trasferita a Porto Empedocle. Qualcuno che magari deve lasciare, dietro provvedimento, il territorio italiano entro pochi giorni. La borsa, ricolma di oggetti, che la donna aveva al seguito non è però quella tipica che viene consegnata, con indumenti vari, al momento dell'accoglienza e dell'ingresso in hotspot. Non ci sono quindi certezze e spetterà alle forze dell'ordine, che stanno appunto cercando di capire, chi fossero quella donna e del bambino che non hanno trovato dove altro riposare.

Non è la prima volta che ad Agrigento si vedono scene di questo genere. Anche in passato, ma sotto i portici di piazzale Rosselli dove c'è la fermata degli autobus, in più occasioni, ci sono stati gruppi di migranti che hanno trascorso, all'addiaccio, le notti. Sia per la location prescelta che per il fatto che si coprissero con delle coperte termiche, di quelle che vengono date durante i soccorsi in mare, si è sempre stati certi, in quei casi, che si trattava di persone che avevano l'obbligo di lasciare il territorio italiano perché non avevano i requisiti per la richiesta d'asilo. Per il caso di ieri sera, invece, non c'è affatto alcuna certezza.