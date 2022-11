Maltempo, coperte termiche e riparo sotto i portici: migranti dormono all'addiaccio in centro

Hanno l'obbligo di lasciare il territorio italiano perchè non godono dei requisiti previsti per la richiesta di asilo, vengono indicati con il termine “migranti economici”, da Lampedusa dove approdano dal nord Africa, vengono poi trasferiti in nave a Porto Empedocle da dove poi, autonomamente raggiungono la città di Agrigento per intraprendere altri itinerari per ricongiungersi con familiari o amici che spesso risiedono in altri paesi europei.

Può accadere che queste persone, per diverse vicissitudini, siano impossibilitate a partire subito dalla città dei Templi e che dunque, rimangono in attesa per qualche giorno.

All'addiaccio, passando le notti su una panchina o sotto i portici di piazzale Rosselli ed è stato così anche ieri sera quando, dopo un violento temporale che si è abbattuto in città, si è avuto un brusco calo termico. Persone che per fronteggiare il freddo, hanno anche usato le caratteristiche coperte termiche che, con molta probabilità, avevano ricevuto dai soccorritori quando erano arrivati a Lampedusa. Il tardivo ma prevedibile cambio di stagione pone adesso l'accento sull'esigenza di offrire a queste persone, dei locali idonei al riparo.