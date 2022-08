Sprofonda l'asfalto in centro, disagi per la viabilità in vista

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22 di ieri da un passante: l'asfalto di piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Agrigento, è sprofondato di almeno 15 centimetri.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e, poco dopo, gli operai del Comune che hanno transennato la zona per impedire che auto - o ancor peggio bus - possano passare sopra l'avvallamento peggiorandolo o provocado danni peggiori.

Quali le cause, ovviamente, lo si potrà scoprire una volta che l'asfalto verrà rimosso e si inizierà a scavare, anche se, in genere, questa tipologia di danni hanno a monte un problema di natura idrica: l'acqua scava al di sotto del bitume e questo si "affloscia". Certo è, però, che questa situazione non potrà che arrecare gravissimi disagi al traffico, in una zona nevralgica per la viabilità in città.