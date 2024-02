"Detenzione o accesso a materiale pedo-pornografico": arrestato e portato in carcere

E' stato riconosciuto colpevole di detenzione o accesso a materiale pedo-pornografico. E per questo è stato condannato a 4 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione. Un 38enne, residente nell'hinterland dell'Agrigentino, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nella giornata di giovedì dall'ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Palermo.

I poliziotti non appena hanno ricevuto il provvedimento si sono subito mobilitati per recarsi nel piccolo Comune Agrigentino, hanno rintracciato il trentottenne e lo hanno arrestato, trasferendolo, dopo le formalità di rito, in carcere.