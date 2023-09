Depurazione inadeguata o inesistente in provincia e fogne mancanti: tanti progetti affidati

Pronto lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del depuratore a Montevago. Ad annunciarlo in una nota è la società Aica. Adesso bisognerà "solo" trovare i fondi che vadano ad integrare il finanziamento preesistente. A quel punto si potrà procedere con l’affidamento dei lavori.

La società pubblica inoltre annuncia "altre importanti novità rispetto al rifacimento delle reti idriche e la manutenzione delle condotte idriche e dei collettori fognari". In particolare si tratta di lavori suddivisi in otto lotti, che riguardano le tubazioni delle reti idriche e i collettori fognari dei comuni di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Montevago (primo lotto – importo 335mila euro); Ribera, Calamonaci, Villafranca Sicula, Lucca Sicula e Caltabellotta (secondo lotto – importo dei lavori 110mila euro); Raffadali, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Cattolica Eraclea, Aragona e Santa Elisabetta (terzo lotto – importo 220mila euro); Porto Empedocle, Siculiana e Realmonte (quarto lotto – importo 220mila euro); Agrigento e Comitini (quinto lotto – importo 340mila euro); Favara, Casteltermini, San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, San Giovanni Gemini (sesto lotto – importo 220mila euro)); Canicattì, Castrofilippo, Naro, Racalmuto e Grotte (settimo lotto – importo 335mila euro); Licata, Ravanusa e Campobello di Licata (ottavo lotto – importo 220mila euro).

In via di definizione anche i progetti oggetto di finanziamento del React Eu, seconda componente del Pnrr, per 1 milione e 382mila euro, il cui obiettivo è l’abbattimento delle perdite di portata e il rifacimento delle parti deteriorate delle reti idriche presenti in diversi comuni dell’Agrigentino: Canicattì (in corso le procedure di gara); Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini e Ravanusa (progetti in via di definizione); Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto (i progetti, già trasmessi all’Urega, sono in fase conclusiva); Palma di Montechiaro, (progetto esecutivo in corso di verifica) e Villafranca Sicula dove i lavori sono già stati aggiudicati, come si ricorderà, nella scorsa primavera.

In dirittura d’arrivo la procedura per l’affidamento della direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento di sicurezza per le opere di ristrutturazione e automazione (primo stralcio) per l’ottimizzazione della rete idrica di Agrigento per un importo complessivo pari a 1.699.974,71 euro.

In itinere anche le procedure per i lavori di rifacimento del collettore fognario in via Nuova a Joppolo Giancaxio e la manutenzione e adeguamento di alcune strumentazioni (scolmatore a monte, dissabbiatore areato, sollevamento iniziale) in uso al depuratore di Canicattì.