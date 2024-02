Va dal dentista ma viene colto da infarto: trasportato in ospedale e salvato in extremis

Si reca dal dentista per un semplice intervento di estrazione ma viene colto da infarto. Storia a lieto fine a Canicattì, secondo quanto racconta il quotidiano La Sicilia.

Coinvolto nella vicenda un uomo originario di Campobello di Licata, che si è recato nella città dell'Uva Italia appunto per sottoporsi ad un piccolo intervento di installazione di un impianto dentale. Arrivato sul posto, però, il personale medico in servizio ha capito durante i controlli che qualcosa non andava e che il paziente presentava i segnali di una crisi cardiaca.

Immediato il trasporto all’ospedale "Barone Lombardo" dove è stato sottoposto ad un intervento di impianto di un pacemaker.