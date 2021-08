Covid, la scuola Anna Frank promuove il "Vaccino Day": una domenica per immunizzare studenti e non solo

L’istituto in via Matteo Cimarra diventa hub vaccinale per un giorno. Non è necessaria la prenotazione e possono aderire anche i familiari degli alunni e tutti gli abitanti del quartiere. Le porte si apriranno alle 10 di domenica 5 settembre

Un vero e proprio “Vaccino Day” alla scuola Anna Frank di Agrigento, dove sarà inoculato, per un giorno il siero Pfizer o Moderna agli over 12.

L’istituto, in via Matteo Cimarra, diventa dunque hub vaccinale per 7 ore, domenica 5 settembre dalle 10 alle 17. Aprirà le porte al personale sanitario dell’Aasp per effettuare, senza prenotazione, la vaccinazione anti-Covid a tutti gli alunni dai 12 anni in su, ma non solo: anche ai loro genitori e familiari e a tutte le persone interessate che non si sono ancora vaccinate.

Insomma, non solo un appuntamento per studenti ma un’occasione in più per spingere i più scettici a compiere questo passo decisivo ed importante.

I ragazzi dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o anche da uno solo, purchè questo sia munito di delega da parte del genitore assente.

La vaccinazione con Pfizer e Moderna sarà estesa anche al personale scolastico che ancora non ha provveduto ad immunizzarsi.

L’Asp , inoltre, estende la possibilità di somministrazione del vaccino a tutto il quartiere.

Il dirigente scolastico Alfio Russo ha confermato ampia disponibilità alla collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale mettendo a disposizione aule, strumenti e personale interno alla scuola.

Si ricorda che bisogna essere muniti di tessere sanitaria.