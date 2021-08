Covid, l'Asp accelera sui vaccini puntando su scuola e punti di somministrazione nei luoghi della movida

All’hub vaccinale del Palacongressi si sono confrontati sindaci, dirigenti scolastici, medici di medicina generale e pediatri. Si pensa ad una postazione per le inoculazioni a Porta di Ponte in orario serale fino a mezzanotte. Ed ancora un camper itinerante per raggiungere gli anziani che vivono nel centro storico