Controlli a tappeto sul mercato ittico, 310 chili di pesce sequestrato e 5mila euro di sanzioni: coinvolto anche un ristorante

Due giornate di controlli a tappeto sulla filiera ittica, da parte della Capitaneria di Porto Empedocle e dell’Ufficio circondariale marittimo di Licata, hanno portato al sequestro di 310 chili di prodotti ittici e 5mila euro di sanzioni. Le attività si sono concentrate sulla vendita al dettaglio e sulla somministrazione per assicurare che il consumatore si orienti consapevolmente nell’acquisto dei prodotti ittici e per tutelare quindi la salute dei cittadini a fronte dei rischi discendenti da una non corretta conservazione degli alimenti.

La prima delle due operazioni, condotta dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Licata, ha portato al sequestro di 250 chili di prodotti ittici privi di qualsiasi informazione utile ai fini della tracciabilità. I militari del Comando di Licata hanno anche elevato anche una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

L’altra operazione è stata invece condotta dagli uomini della Capitaneria di Porto Empedocle congiuntamente con il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Licata in un ristorante agrigentino. In questo caso, i controlli hanno portato al sequestro di 60 chili di prodotto ittico ed una sanzione amministrativa pari 1.500 euro per mancanza di tracciabilità, nonché all’applicazione di un’ulteriore sanzione di 2mila euro per “errata procedura di bonifica da parassiti mediante abbattimento di prodotti ittici freschi”.

Il Comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, il capitano di Fregata Antonio Ventriglia, ha fatto sapere che i controlli sulla filiera della pesca continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni e riguarderanno tutto il territorio di giurisdizione del Compartimento marittimo di Porto Empedocle.