Danneggiamenti al Consorzio di bonifica, la governance: "Si faccia chiarezza"

Danneggiati impianti del Consorzio di bonifica, la governance: "Si faccia presto chiarezza".

Dopo che una ventina di contatori sono stati gravemente danneggiati in territorio di Ribera, la governance dell'ente regionale nella persona del commissario straordinario Baldassare Giarraputo e del direttore generale, Giovanni Tomasino, manifesta "grande preoccupazione" ed esprime la piena vicinanza e solidarietà al responsabile ed al dipendente coinvolti nel deprecabile episodio intimidatorio, mentre si trovavano a svolgere il proprio servizio".

"L'impegno di questa amministrazione, in un’azione e in una direzione coerente ed in linea con la legalità - prosegue la nota - e si manifesta il pieno e assoluto supporto, invitando i dipendenti a proseguire nel lavoro con la medesima integrità e

tenacia, a beneficio dell’utenza e del comparto agricolo del territorio. Auspichiamo, fiduciosi che verrà fatta presto chiarezza da parte delle forze dell’ordine sul danneggiamento subito ed il vile atto intimidatorio".