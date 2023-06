Consorzi di bonifica, fumata nera dal vertice in Prefettura: continua la protesta

Fumata nera dall'incontro svolto stamattina in Prefettura tra l'amministrazione del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento e le oranizzazioni sindacali dei lavoratori.

A conclusione del vertice è stata diffusa una nota nella quale si chiarisce che "nnostante gli impegni mantenuti dalla politica regionale gli stessi hanno comunque deciso, in attesa della risoluzione definitiva delle problematiche in questione, di non revocare lo stato di agitazione".

I lavoraotori hanno anche indetto una nuova assemblea che si svolgerà in data 6 luglio 2023 presso la sede Periferica di Ribera Borgo Bonsignore.