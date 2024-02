Consolidamento del muro in via Alessi, affidati i lavori per una spesa di 600 mila euro

Affidati i lavori di consolidamento del muro in via Alessi, adiacente alla via Papa Giovanni XXIII, che riguarderanno la parete retrostante all’edificio ubicato in viale della Vittoria al civico 229-231 e sottostante all’edificio a forma di stelle a tre punte in via Alessi. Si tratta di una parete che si è formata a causa di importante scavo eseguito in banco calcarenitico negli anni passati, un fronte con superfici verticali o in contro-pendenza, a ridosso del quale sorgono delle abitazioni, che lascia spazi ristretti e angusti nella percorrenza.

«Quelli della via Alessi - spiega l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato – sono lavori importanti che si attendevano da tempo. Dodici anni sono trascorsi per ottemperare a quanto disposto da una sentenza del tribunale di Agrigento. Dodici anni e tanta buona volontà se si considera che gli interventi non erano mai stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e che negli anni, nonostante la nomina di commissari ad acta e i vari solleciti da parte della Procura, non erano stati valutati come prioritari».

L’intervento, per l’ammontare complessivo di 600.000 euro, (interamente finanziato con somme comunali), prevede il rafforzamento delle pareti rocciose tramite tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio speciale; il placcaggio del muro in pietrame in conglomerato cementizio con armatura zincata e tinteggiatura fotocatalitica per ragioni ambientali ed igieniche; la sarcitura delle lesioni con catenelle di mattoni con malta cementizia; delle iniezioni di miscela cementizia; un trattamento protettivo del banco calcarenitico con ciclo consolidante a base di polimeri; degli interventi di rimodellamento del versante prossimo con la realizzazione di un fosso di guardia, un pozzetto di decantazione, la posa gabbioni e geotessile a tergo (interventi di ingegneria naturalistica) ed infine trattamenti antierosivi con rinaturalizzazione attraverso spargimento di miscela di sementi erbacee perenni a radicazione profonda.

“Un altro obiettivo centrato – commenta l’assessore Principato – grazie agli sforzi da parte dell’esecutivo e soprattutto degli uffici. Dopo il nostro insediamento sono stati redatti i progetti definitivi ed esecutivi, affidati i lavori, la direzione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Volge dunque verso una lieta conclusione una vicenda che per anni, senza alcun motivo, ha prodotto solo rabbia e sconforto negli abitanti della via Alessi”.