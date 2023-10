Permessi di costruire e condoni edilizi, il Comune incassa oltre un milione e mezzo in 3 mesi

Ammonta ad oltre un milione e mezzo di euro la cifra degli incassi accertati dalla riscossione dei condoni edilizi e dei permessi di costruire nel terzo trimestre del 2023. Una dato che conferma il trend del 2021 e del 2022.

“Nel dettaglio - spiega l’assessore Gerlando Principato – sono stati incassati 661.194,64 mila euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 909.794,94 mila euro per i permessi di costruire. Mentre si mantiene pressappoco costante l'incasso del condono edilizio, si registra invece una crescita dei permessi di costruire: un risultato atteso perché, ottenuta la concessione edilizia in sanatoria, si elimina il freno al mercato, si sbloccano le compravendite, si attivano iniziative per la rigenerazione del territorio e si garantiscono entrate nelle casse del Comune”.

Fino a settembre 2023 si è registrato, rispetto al medesimo periodo degli anni passati, un incremento di 524.635,59 mila euro (+58%) rispetto al 2020, un incremento di 213.521,40 mila euro (+23%) rispetto al 2021 ed un incremento di 402.123.96 (+44%) rispetto al 2022.

“Queste somme introitate – spiega Principato – verranno utilizzate dall'amministrazione per la manutenzione ed il decoro delle strade e per il miglioramento dei servizi”. In questi due anni e mezzo sono stati accertati oltre 3 milioni di euro di incassi complessivi dalla riscossione dei condoni edilizi e più di 3,1 milioni di euro dai permessi di costruire.

“Un risultato non indifferente e nel segno della continuità – conclude Principato – il cui merito va ai tecnici ed amministrativi del comune di Agrigento in cui ho creduto fin dal primo mese di insediamento. A breve si aggiungeranno anche dei tecnici esterni a cui abbiamo affidato degli incarichi di espletamento delle pratiche di condono edilizio. Rivolgo un invito a quanti non hanno ancora completato il pagamento del condono edilizio, non attendete il diniego della pratica e l'ordine di demolizione, perché non sarà più possibile condonare”.