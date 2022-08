Tommaso Paradiso ha celebrato emozioni, sentimenti e voglia di vita: ecco com'è andata fra donne incinte e innamorati

La trentacinquenne incinta, con la fascia di Tommaso Paradiso legata alla fronte, e un po’ indietro, in platea, per evitare la calca. L’ultra cinquantenne, con lo smartphone alla mano, che, lungo il corridoio d’ingresso al teatro Valle dei Templi, non ha smesso un solo secondo di fare riprese video. Ma anche i gruppi di agrigentini che pur avendo pagato la tribuna dirimpettaia al palco, ritenendola la migliore per star seduti e vedere il concerto, dopo le iniziali tre o quattro canzoni, hanno abbandonato gli “spalti” e si sono fiondati in platea. E non soltanto per ballare e cantare a squarciagola, ma perché “le luci non ci facevano vedere nulla”. “Mimetizzato” fra i circa 4.200 spettatori, anche Pietro Barone de “Il Volo” che è poi rimasto, assieme ad amici, “imbottigliato” nel traffico al momento di lasciare il viale Alberato.

Tutt’altra storia, rispetto al concerto di Capo Plaza, la musica e le parole di Tommaso Paradiso. A predominare, ieri sera, a Piano San Gregorio – al centro fra il tempio della Concordia e quello di Giunone – sono stati i sentimenti, il romanticismo ed anche la malinconia. “Vorrei morire brillo mentre ascolto questa canzone, sfrecciando a 2 mila sotto un lampione … senza una meta, senza una strada, con gli occhi lucidi e la sigaretta tra le tue dita di seta”. Quando Paradiso ha intonato “Sold Out”, brano di quando ancora era il frontman di Thegiornalisti, il teatro Valle dei Templi è esploso. Baci, abbracci e coccole fra innamorati, forse neanche dichiarati fino ad ieri sera, sono stati scontati. Le ragazze più giovani, ventenni o poco più, oltre a fare la “ola” in tribuna, non hanno perso l’occasione per fare video-selfie.

Non sono mancate le lacrime, di più ragazze, quando hanno sentito: "Ma lo vuoi capire sì o no? Che senza di te trascino male anche la spesa. Che la marcia non entra, la chiave non gira e che questa sera .. è solo un'altra sera che piove, che piove, che piove ... Ma lo vuoi capire che senza di te pure il vino buono sa di aranciata, che la notte non sa di niente e non prende gusto .. ".

“Siete la piazza più calda visitata fino ad ora, Agrigento” – ha urlato il cantautore romano - . La risposta del pubblico è stata un coro unanime: “Tommy, Tommy, Tommy”. Ma anche il tentativo di alcuni gruppetti di amiche che hanno tentato, da quel momento in poi, di avvicinarsi sempre più al palco. Paradiso non ha esitato a fare gli auguri di “buon compleanno a Carla” che era, fra gli spettatori, in prima fila. Ed ha sorriso e scherzato quando ha letto lo striscione: “Tommy ti amo, ma non dirlo a mio marito”.

Il delirio – quasi come se non si aspettasse nessun’altra canzone se non quella - è stato raggiunto quando sono arrivate le parole: “Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane. Giovani vecchi, parlami d’amore che domani sarò a pezzi”. Non c’è stato forse nessuno che non si è lasciato trascinare da “Sotto il sole, qui sotto il sole di Riccione, di Riccione …”. Le riprese video, perché gli smartphone non hanno mai smesso di registrare e fare dirette social, sono venute, ai più, mosse sgranate. Ma le emozioni, specie quando Simone ha chiesto in sposa Alessia, e la voglia di vita hanno preso il sopravvento su ogni cosa.

Il concerto, due ore pienissime di cuore ed entusiasmo, è finito non intonando, ma urlando, “Felicità puttana”. “Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto ma che botta ci dà”: ritornello che quasi tutti hanno continuato a cantare mentre si lasciavano alle spalle il teatro. Ad attendere il deflusso degli spettatori, non uno, ma ben tre bus-navette della Tua che hanno effettuato - senza alcun ritardo - il servizio di collegamento con le aree di parcheggio.

Se con il concerto di Capo Plaza, Agrigento ha conquistato i tean ager ed ha consentito loro di far festa, con Tommaso Paradiso sono stati celebrati i sentimenti e la voglia di vita, nonostante tutto e tutti. E il cult delle emozioni è, naturalmente, stato: "No, non avere paura quando vai a dormire sola ... se la stanza sembra vuota e se senti il cuore in gola. Non avere paura, mi prenderò cura io di te ... ". La musica, e certe canzoni, riescono a dare forza, dando voce alle emozioni più vere, ma magari nascoste. E questo è quello che è capace di fare Tommaso Paradiso.