Simone chiede in sposa Alessia: "Posso farti felice tutta la vita?", Tommaso Paradiso con "Tutte le notti" suggella un amore grande

Sul palco del teatro Valle dei Templi, durante il concerto dell'ormai ex frontman del gruppo Thegiornalisti, l'emozionato fidanzato s'è reso protagonista di uno struggente fuori programma

Proposta di matrimonio a sorpresa, ieri sera, durante il concerto di Tommaso Paradiso, al teatro Valle dei Templi di Agrigento. Durante una pausa, l'artista romano ha chiamato sul palco una giovane coppia presente fra il pubblico: Simone e Alessia.

Fra lo stupore della ragazza, l'emozionato fidanzato ha pronunciato la frase chissà quanto pensata e studiata: "Da quando ti conosco non aspetto altro che farti felice ogni giorno. E in questo momento, davanti a tutti, chiedo: posso farti felice tutta la vita?". Tradizione rispettata inoltre perché il ragazzo s'è inginocchiato e messo nelle mani di Alessia la scatolina con l'anello.

Alessia, in lacrime, ha accettato con un abbraccio liberatorio. E Simone Mancuso, ancora più emozionato, ha riferito al microfono: "Ha detto sì, ha detto sì". Applausi e cori da stadio - dei 4.200 spettatori - hanno incoronato quello che, senza ombra di dubbio, è, e sarà, un amore grande. Il fuori programma si è concluso con la dedica, di Tommaso Paradiso, del brano “Tutte le notti” che i futuri coniugi si sono goduti seduti sul palco, dove la scenografia era quella di uno stabilimento balneare. E per loro, quella di ieri sera, resterà la serata da ricordare per tutta la vita, canticchiando forse anche: "E ti sogno tutte le notti, anche quando mi sveglio, anche quando sono sobrio. La vita che cazzo è senza di te? Sì senza di te ...".