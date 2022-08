Capo Plaza intona "Panama" ed esplode la festa dei teen-ager: ecco com'è andata fra balli, canti e dirette social

Shorts cortissimi con coulisse e mini crop top. E poi, fascia - con la scritta Capo Plaza - sulla fronte, ma anche stretta in pancia. A cavalcioni su fidanzati o amici, sono state le teen-ager, ieri sera, a scatenarsi più degli altri. Ma quando Capo Plaza ha chiesto ad "Agrigento di farsi sentire" tutti coloro che affollavano platea e tribuna del teatro Valle dei Templi non si sono risparmiati. A squarcia gola, i ragazzi - età media: 17 anni - hanno intonato i tormentoni "Panama", "Pookie" e "Capri Sun". E a gruppi, lasciandosi trascinare dal trapper salernitano, hanno iniziato a ballare, facendo scoppiare quella che è stata una vera e propria festa. La festa dei teen-ager.

Già alle ore 20, Piano San Gregorio era una bolgia. Qualcuno cercava posteggio nell'area attigua al teatro. A centinaia si affollavano davanti al botteghino, aspettando magari l'amico in ritardo. I sorrisi non erano da selfie. Gli autoscatti si sprecavano per carità, ma i ragazzi - fra coloro messi in fila per entrare in teatro anche dodicenni e tredicenni - sorridevano davvero a "32 denti". Durante l'attesa, come sempre avviene in occasione di qualunque concerto, la "caccia" alla più bella fascia da legare alla fronte. Ma anche attorno alla pancia. Cancelli aperti, c'è stato chi ha pensato prima a mangiare e bere e chi, invece, quasi come se non ci fosse più tempo da perdere, s'è buttato in platea, sotto il palco. C'è stato anche un malore e una persona è stata caricata su un'autoambulanza del 118 e subito portata via dal teatro.

La platea e la tribuna dirimpettaia al palco sono rimaste parzialmente vuote. Poco meno di 2 mila i presenti, ma il teatro Valle dei Templi avrebbe potuto ospitarne più del doppio.

A "scaldare" il pubblico - ma non ce n'era forse nemmeno bisogno visto quanto erano "gasati" i ragazzi - un dj set. Quando Capo Plaza è salito sul palco, alle 22 circa, è stato il delirio. Smartphone in mano, praticamente tutti hanno iniziato le dirette sui social network e le riprese video. E così è stato fino alla fine. Fra incitazioni, fatte sempre a squarciagola, per il trapper ventiquattrenne e canzoni talvolta, ma solo per alcuni, seguite a fatica. Poco meno di un'ora dopo, tutto finito. Senza alcun tentennamento, Capo Plaza è sceso dal palco e s'è dissolto nel nulla. Inutile il tentativo - o addirittura la corsa - per provare a intercettarlo e strappargli magari un selfie. A decine, i ragazzi che ci hanno tentato.

A piccoli passi, quasi come se non ci fosse voglia di andar via dal teatro Valle dei Templi, i giovani sono tornati sul viale Alberato prima e fermi, seduti dovunque ci fosse mezzo metro di cemento, alla rotonda Giunone dopo. C'era chi aspettava i genitori, rimasti magari imbottigliati nel traffico della Passeggiata archeologica, e chi invece attendeva l'arrivo della navetta per tornare al Villaggio Mosè dove avevano lasciato moto e auto. Navetta che però s'è fatta attendere.

I più temerari, smartphone alla mano (questa volta per farsi luce), si sono invece spostati a piedi lungo la statale 115. Un percorso, di fatto, pericolosissimo.

A controllare l'area della rotonda Giunone, tanto al momento dell'ingresso quanto in quello dell'uscita, decine e decine di poliziotti. All'interno del teatro Valle dei Templi, per occuparsi dell'ordine pubblico (ma non ci sono stati problemi o rischi), sia gli agenti della Questura, che carabinieri e militari della Guardia di finanza. Accanto a loro, naturalmente pronti ad intervenire in caso di problemi di altra natura, anche le squadre dei vigili del fuoco. Per tutti loro, solo ed esclusivamente lavoro. Ma per i ragazzi - alcuni dei quali erano al loro primo concerto senza mamma e papà - è stata una vera, indimenticabile, festa.