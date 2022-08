La musica di Capo Plaza risuona nella Valle dei Templi, il trapper salernitano abbraccia 2.000 fan a Piano San Gregorio

Circa 2.000 i giovanissimi che si sono accalcati davanti il palcoscenico del teatro Valle dei Templi, tutti in piedi e con smartphone alla mano, per cantare e ballare al loro beniamino: Capo Plaza, al secolo Luca D’Orso, 24 anni, salernitano, uno dei maggiori esponenti della musica trap italiana.

Musica roboante, testi aggressivi e veloci in un vero e proprio “slang” in lingua italiana che i fan conoscevano a memoria. Dai tormentoni “Pookie” e “Panama” fino ad arrivare all’ultimo successo, “Capri Sun”, passando per i brani del primo album che hanno decretato il successo come “Giovane fuoriclasse”, “Uno squillo” e “Ne è valsa la pena”. Circa un’ora di spettacolo, non lunghissimo ma carico di energia. Il saluto ad Agrigento ed il continuo incitamento a “far casino” in un luogo “bellissimo”.

Capo Plaza, piaccia o no, fa parte di una generazione di giovani cantanti in continua ascesa, rappresentante di un genere musicale che i “conservatori” danno per spacciato e che prima o poi scomparirà. Ma si dice così da anni, eppure la “trap music” non accenna a perdere colpi.

Il teatro Valle dei Templi si conferma una vera e propria “macchina da intrattenimento” e si prepara a mettere a segno i suoi colpi migliori entrando nel vivo della stagione: sabato 27 Tommaso Paradiso, l’1 settembre Elisa, il 3 settembre Irama, il 9 settembre Coez, il 10 settembre Drusilla Foer e poi il 17 e 18 settembre gran finale con Eros Ramazzotti.