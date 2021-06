La Giunta Galanti perde un pezzo, si dimette l'assessore Agnello

Nuovi movimenti in seno alla giunta Galanti. A lasciare, stavolta, è stato l'assessore Decimo Agnello. All'attacco dell'uscente è andato il deputato Carmelo Pullara che, con una nota si chiede "cosa abbia fatto questo assessore in quasi dieci mesi di mandato e per cosa sia stato pagato.”

“Nell'agosto scorso - scrive ancora Pullara - il sindaco annunciava la nomina del nuovo assessore allo sport, al turismo e allo spettacolo, Decimo Agnello. Soltanto dieci mesi dopo lo stesso Agnello ha ufficializzato le sue dimissioni motivandole come una scelta puramente politica di presunta incompatibilità tra il Pd e l'adesione del primo cittadino a Forza Italia; ma questo poco importa ai cittadini. Non ci stupiscono più -aggiunge Pullara- le dimissioni continue di assessori, preoccupa non poco però la mancanza di operatività e di lavoro concreto per far crescere questa martoriata città. I risultati della giunta - continua - stentano ad arrivare".