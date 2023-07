Villaggio Mosè avrà la propria palestra polivalente: via alla gara da 5 milioni di euro

Il popoloso quartiere del Villaggio Mosè avrà la sua prima struttura sportiva. Dopo il "via libera" della giiunta comunale è stata infatti bandita la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una grande palestra polivalente.

"Abbiamo tagliato un importante traguardo, – afferma l'assessore Gerlando Principato – non è stato facile, ma siamo riusciti a rispettare i tempi previsti nel Pnrr, di avvio dell'iter di affidamento entro il 30 giugno, abbiamo già tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori ed avendo la 'copertura' finanziaria, potremmo completare i lavori entro il 31 gennaio 2026. La Palestra polivalente sarà una delle strutture sportive più belle che potrà vantare il nostro territorio, ubicata in un'area strategica della città, il progetto contempla processi di inclusione sociale e proietta lo sport agrigentino, ai livelli che merita la città".

La palestra sorgerà tra via Eraclito e via Gustavo Chiesi, cioè nei pressi del Palacongressi, su terreni comunali. Soddisfatto anche l’assessore allo sport Gerlando Piparo. "Molti atleti - commenta - finalmente potranno avere una struttura dove allenarsi, adeguata tecnologicamente ed al passo con i tempi. Con l’assessore Principato, ci siamo posti altri obiettivi, che per il bene dello sport agrigentino, ci auguriamo di poter realizzare nel più breve tempo possibile".