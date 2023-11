Da commissario ad acta delle Terme di Sciacca rimase coinvolta in 2 procedimenti penali, la Regione dovrà rimborsarle le spese sostenute

La Regione - l'assessorato alle Attività produttive, Turismo, Sport e Spettacolo nello specifico - dovrà rimborsare le spese legali. Lo ha deciso la Corte d'appello di Palermo in favore della dirigente regionale Maria Brisciano, che è originaria di Ribera, e che è stata commissario ad acta dell'azienda autonoma Terme di Sciacca.

Nel lontano 2011, Maria Brisciana, proprio quale commissario ad acta dell'azienda autonoma Terme di Sciacca, era stata coinvolta in due procedimenti penali davanti al tribunale di Sciacca. Procedimenti che si sono definiti uno con l’assoluzione con formula piena dai reati contestati e l’altro con l’archiviazione da parte del gip.

Brisciana, a questo punto, ha presentato all'assessorato regionale delle Attività Produttive e all’amministrazione che le aveva conferito l’incarico di commissario ad acta, ossia l’assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, richiesta di rimborso delle spese giudiziarie sostenute. L’amministrazione regionale non le ha però riconosciuto il diritto al rimborso, motivo per il quale - con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, è stato fatto un ricorso al tribunale di Palermo chiedendo di volere ingiungere all’assessorato Attività Produttive ad all’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, il pagamento delle somme spettanti. Il tribunale di Palermo ha ingiunto il pagamento delle somme, ma gli assessorati regionali hanno impugnato il pronunciamento. Davanti la Corte di appello di Palermo, Brisciana si è costituita in giudizio. E la Corte, condividendo le argomentazioni difensive degli avvocati Rubino e Piazza, ha confermato il diritto della dirigente regionale al rimborso delle spese giudiziali sostenute nell’ambito dei procedimenti penali.