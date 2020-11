Favara scende in piazza contro il Dpcm: protesta dei commercianti

"Partite iva, uniamoci per riprenderci la nostra libertà". E' questo il motto che ieri sera dopo le 23 ha portato in piazza Cavour a Favara diversi titolari di bar, palestre e ristoranti e anche alcuni comuni cittadini, per dire "basta" alle misure restrittive imposte dal governo nazionale con il nuovo Dpcm che, come noto, impone la chiusura alle 18 di molte attività.

Se un primo sit in improvvisato si era tenuto nei giorni scorsi, e in quelli a seguire alcuni avevano - per protesta - lasciato aperto i propri bar (in un caso comunicando su Facebook la decisione e invitando persino gli avventori a prenotare il tavolo per seguire un evento sportivo in diretta tv) questa sera la protesta (pacifica e silenziosa) era più organizzata e ha portato in strada diverse decine di persone.

Sul posto si sono immediatamente recate le forze dell'ordine che hanno vigilato che tutto si svolgesse regolarmente - a partire dall'uso delle mascherine - e hanno chiesto che la protesta stessa si disperdesse (sono state salutate da un lungo applauso dei manifestanti) e il raggruppamento si è poco dopo sciolto in vista, forse, di nuove occasioni per far sentire la voce di tutte quelle categorie che al momento temono seriamente per il proprio futuro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se una manifestazione si era già tenuta a Sciacca, un altro sit in si terrà in piazza Cavour ad Agrigento stasera a partire dalle 17.