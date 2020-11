Sciacca dice no alle nuove restrizioni, in piazza contro il nuovo Dpcm

Commercianti, ristoratori, titolari di pub, bar e palestre sono scesi in strada, in piazza Scandaliato, a Sciacca, per manifestare contro le restrizioni del governo che, peraltro, sembra intenzionato ad un'ulteriore stretta.

Fra gli interventi si registrano quelli di Calogero Dimino in rappresentanza delle palestre, Calogero Dimino per i pub e Michele Belfiore per gli stagionali.

Un’ottantina di persone, con uno striscione e un altoparlante, per circa tre quarti d’ora hanno raccontato i loro disagi e i timori legati alle attuali restrizioni.