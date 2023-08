Muore 58enne di Comitini, il sindaco: "Annullati tutti gli eventi estivi dei prossimi giorni"

Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha annullato tutti gli eventi previsti in paese per domani e dopodomani. La piccola Comitini vuole stringersi attorno al dolore dei familiari di Angelo Cutaia che è venuto a mancare a causa di una brutta malattia, scoperta da circa un mese. "Siamo una grande famiglia - ha detto il sindaco Nigrelli - . Angelo Cutaia era un collaboratore scolastico, conosciuto e ben voluto da tutti, ed era stato anche il fotografo dell'ex sindaco Nino Contino".

"In questo giorno così triste, condividiamo il dolore della famiglia - ha aggiunto il sindaco di Comitini - . Ricorderemo per sempre la gentilezza di Angelo Cutaia, la sua grande forza e l'amore infinito per la sua, la nostra, Comitini".