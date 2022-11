Falò di arredi lasciati davanti la casa rurale, è stato un avvertimento?

E’ stato un avvertimento? Caratteristiche e modus operandi lo lascerebbero presupporre. Ma spetterà, naturalmente, ai carabinieri – che hanno già avviato le indagini – mettere dei punti fermi. Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito, ha incendiato alcuni arredi ed oggetti in legno lasciati all’esterno dell’abitazione rurale di un operaio cinquantottenne.

Un autentico falò che ha provocato danni stimati in circa 1.500 euro, se non di più. Danni che non sono risultati essere coperti da nessuna polizza assicurativa. L’incendio è stato appiccato durante la notte fra venerdì ed ieri. Per fortuna non si sono registrati feriti. Inevitabile però la paura e la rabbia della famiglia che vive nell’abitazione rurale, situata alla periferia di Cianciana. A formalizzare, qualche ora dopo, una denuncia a carico di ignoti – per danneggiamento – è stato lo stesso proprietario di casa. E i carabinieri della stazione di Cianciana, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, hanno subito avviato l’attività investigativa. Indagini che, però, a quanto pare, non si preannuncerebbero semplicissime proprio per il fatto che il rogo è stato appiccato in una zona periferica. E’ stato sentito l’operaio, ma non trapelano indiscrezioni.