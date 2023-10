Centro medico escluso dagli accreditamenti, il Tar ordina alla Regione di valutare la richiesta

Avevano chiesto nel 2021 all'assessorato regionale alla Salute l'accreditamento per poter svolgere visite radiologiche, ma era stata respinta.

La società "MF Healthcare Srl", titolare del Centro Polidiagnostico di Radiologia e Medicina Interna, denominato “Polimed”, operante nel Distretto sanitario di Licata e, nello specifico, nel Comune di Palma di Montechiaro. Un "no" rispetto al quale è stato proposto ricorso dinnanzi al Tar di Palermo, da parte degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno evidenziato come la Regione non avesse provveduto a svolgere l'istruttoria prevista per valutare il fabbisogno sanitario del territorio di riferimento.

Nonostante il ricorso sia stato accolto dal Tar, l'Assessorato non ha adempiuto a quanto richiesto dai giudici amministrativi, così il centro "Polimed" ha promosso un altro ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato e la declaratoria di illegittimità sul silenzio serbatosi in merito all’atto di invito.

Il Tribunale anche questa volta ha accolto il ricorso, evidenziando "come l’ingresso di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l’accreditamento, non può essere bloccato sine die, dalla mancanza del Piano del fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali, soprattutto ove il termine, indicato dalla stessa amministrazione pubblica per emanare il predetto provvedimento, risulti già spirato".

Il Tar ha quindi ordinato all’Assessorato regionale della Salute, entro 90 giorni, di adottare ogni atto necessario a dare esecuzione alla sentenza e, nell’ipotesi perdurante inerzia, verrà nominato un Commissario ad acta, al fine di dare esecuzione, entro i successivi 90 giorni, a quanto statuito in sentenza.