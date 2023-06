"Hanno occupato abusivamente degli alloggi popolari": firmati sgomberi per due empedoclini

Alloggi comunali occupati abusivamente. Non è certo una novità per Porto Empedocle dove ciclicamente vengono fatte verifiche e dove vengono firmati ordini di sgombero. Due quelli siglati appunto negli ultimi giorni. E ad entrambi i destinatari dei provvedimenti comunali sono stati assegnati 15 giorni di tempo per lasciare l'alloggio, liberandolo di cose e persone.

In un caso, l'occupate abusivo aveva già ricevuto una diffida lo scorso 20 marzo. Nell'altro, il 28 febbraio. Ai due "abusivi" era stato intimato di lasciare liberi gli alloggi comunali. Non lo hanno fatto. E non sono arrivate, al Comune, neanche deduzioni e spiegazioni. Ecco dunque che l'ente è passato alla firma del provvedimento di sgombero.

"Trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni - scrivono dal Municipio di Porto Empedocle - , il comando della polizia municipale e i responsabili dei settori Lavori pubblici e Affari finanziari procederanno a dare concreta attuazione allo sgombero coattivo".