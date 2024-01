Posteggia l'auto in centro e la ritrova "devastata": "maniaco del chiodo" di nuovo in azione

Posteggia l'auto, una Audi, in centro, ad Agrigento, e al momento di riprenderla trova la "sorpresa": quasi tutta la carrozzeria è stata graffiata forse con un chiodo o con una chiave. Vittima di quello che è stato un ennesimo danneggiamento, a quanto pare non mirato, è stato un 33enne agrigentino. Un impiegato che non riuscendo a trovare una spiegazione, non ha potuto darsi pace.

L'automobilista ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti, ancora una volta, hanno avviato l'attività investigativa per cercare di "stanare" il "maniaco del chiodo". Ciclicamente, in città, si ripetono - e non soltanto in centro - danneggiamenti del genere. Solo la minor parte, a quanto pare, sono studiati e mirati. Il resto sembrerebbero essere invece frutto della casualità e sarebbero imputabili a qualcuno che si "diverte" a creare danni ai proprietari di macchine nuove, magari anche di un certo valore.