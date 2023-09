Trovato in strada con otto dosi di cocaina: denunciato operaio pregiudicato

Lo hanno sorpreso a girare per strada durante un controllo per le strade di San Giovanni Gemini, in via Bari, con diversi grammi di droga: è scattato la denuncia.

I carabinieri della compagnia di Cammarata hanno segnalato A.T., 24 anni, per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" perché in possesso di ben 8 dosi di cocaina per un totale di 1,5 grammi di polvere bianca.

Il giovane, già noto alle forze di polizia, sarebbe apparso nervoso alla vista dei militari. Da questo atteggiamento è scaturito il controllo che ha permesso di individuare lo stupefacente.